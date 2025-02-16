Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 08:15

Город

Столичные городские службы увеличили подачу тепла в дома

Столичные городские службы увеличили подачу тепла в дома

Финал проекта "Народный ледниковый" пройдет в саду "Эрмитаж" 16 февраля

Новую выделенку запустят рядом с городским вокзалом Щербинка с 8 марта

Очередь собралась перед мавзолеем Ленина на Красной площади

Москвичи могут принять участие в ледовом променаде

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 февраля

Сезон катков продолжается в Москве

В усадьбе Воронцово проходят дворянские гулянья

В Раменках и на Проспекте Вернадского построят жилье по программе реновации

Собянин рассказал об археологических находках на Яузской улице

Из-за резкого похолодания в Москве городские службы повысили температуру в системе отопления. Воду в батареях планируют нагреть до отметки в 105 градусов.

Если в квартире не становится теплее, можно позвонить в департамент ЖКХ, на горячую линии московской энергетической компании или обратиться в управляющую компанию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городЖКХвидеоЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика