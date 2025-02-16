Столичные городские службы увеличили подачу тепла в дома

Из-за резкого похолодания в Москве городские службы повысили температуру в системе отопления. Воду в батареях планируют нагреть до отметки в 105 градусов.

Если в квартире не становится теплее, можно позвонить в департамент ЖКХ, на горячую линии московской энергетической компании или обратиться в управляющую компанию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.