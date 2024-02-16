Новости часа: 15 тысяч кровельщиков проводят очистку крыш жилых домов от снега

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 15 тысяч кровельщиков проводят очистку крыш жилых домов после сильного снегопада в столице, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В воскресенье, 18 февраля, в Москве ожидается метель, сильный ветер и около 0 градусов, предупреждают синоптики.

В Москве начали операцию по борьбе с незаконной торговлей первоцветами. Об этом сообщили в департаменте природопользования.