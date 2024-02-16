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Новости

16 февраля, 23:55

Город

Новости часа: 15 тысяч кровельщиков проводят очистку крыш жилых домов от снега

Новости часа: 15 тысяч кровельщиков проводят очистку крыш жилых домов от снега

Коммунальные службы Москвы продолжают убрать снег с городских территорий

Заключительные дни фестиваля в честь китайского Нового года проходят в Москве

Новости часа: ВСМ Москва – Петербург улучшит качество жизни 30 млн россиян

Мероприятия на тему столичного транспорта проходят в пространстве Москвы на ВДНХ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 февраля

"Мой район. Новости": первый этап реновации завершили в трех районах ЮАО столицы

Тематические дни стартовали в павильоне "Роснефти" на ВДНХ

"Город без окраин": Останкино

Новости часа: ВСМ Москва – Санкт-Петербург улучшит качество жизни 30 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 15 тысяч кровельщиков проводят очистку крыш жилых домов после сильного снегопада в столице, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В воскресенье, 18 февраля, в Москве ожидается метель, сильный ветер и около 0 градусов, предупреждают синоптики.

В Москве начали операцию по борьбе с незаконной торговлей первоцветами. Об этом сообщили в департаменте природопользования.

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