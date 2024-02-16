Заключительные дни фестиваля в честь китайского Нового года проходят в Москве. Мероприятия закончатся 18 февраля.

Гости могут посетить мастер-классы по каллиграфии и чайные церемонии, а также красочные шоу с драконами. Кроме того, 20-метровую инсталляцию в виде мифического существа установили на Тверской площади. С таким размахом китайский Новый год в Москве отмечают впервые.

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