16 февраля, 22:30Город
Заключительные дни фестиваля в честь китайского Нового года проходят в Москве
Заключительные дни фестиваля в честь китайского Нового года проходят в Москве. Мероприятия закончатся 18 февраля.
Гости могут посетить мастер-классы по каллиграфии и чайные церемонии, а также красочные шоу с драконами. Кроме того, 20-метровую инсталляцию в виде мифического существа установили на Тверской площади. С таким размахом китайский Новый год в Москве отмечают впервые.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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