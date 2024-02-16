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Новости

16 февраля, 17:30

Город

Проект Агентства "Москва" стал победителем международного конкурса

Проект Агентства "Москва" стал победителем международного конкурса

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Лонгрид Агентства "Москва" под названием "Не сразу строилась" стал победителем Международного конкурса журналистов "Город в зеркале СМИ". В материале представлена подробная информация о том, как менялась столица на протяжении столетий.

В статье есть часть с архивными изображениями московской архитектуры, а также раздел об облике современной Москвы. В конце лонгрида представлен интерактивный тест на определение архитектурного стиля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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