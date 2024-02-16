Новости часа: более 250 подъемников задействовано в работах по очистке от наледи в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше 250 автоподъемников задействовано в работах по очистке кровель от снега и наледи. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

С 19 февраля до 30 июля участок проезда Энтузиастов будет закрыт для движения. О перекрытии предупредил Дептранс.

Москвичам рекомендуют использовать для поездок городской транспорт из-за снегопада в столице в течение 16 февраля. В ЦОДД посоветовали автомобилистам соблюдать скоростной режим, дистанцию, не отвлекаться на телефон и быть внимательными на эстакадах и мостах.