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16 февраля, 15:00

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Новости часа: около 15 тыс кровельщиков очищают крыши жилых домов

Новости часа: около 15 тыс кровельщиков очищают крыши жилых домов

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 15 тысяч кровельщиков очищают крыши жилых домов после снегопада в Москве. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в выходные из-за мокрого снега, метели и ветра, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Благоустройство возле станции МЦД-4 Внуково завершили. Там построили остановки и переходы, пишет портал мэра и правительства Москвы.

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