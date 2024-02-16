Новости часа: около 15 тыс кровельщиков очищают крыши жилых домов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 15 тысяч кровельщиков очищают крыши жилых домов после снегопада в Москве. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в выходные из-за мокрого снега, метели и ветра, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Благоустройство возле станции МЦД-4 Внуково завершили. Там построили остановки и переходы, пишет портал мэра и правительства Москвы.