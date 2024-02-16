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16 февраля, 12:30

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Заключительные дни фестиваля "Китайский Новый год" проходят в Москве

Заключительные дни фестиваля "Китайский Новый год" проходят в Москве

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Москвичей приглашают на заключительные дни первого фестиваля "Китайский Новый год". Желающие могут успеть попробовать национальные блюда Китая, поучаствовать в традиционной чайной церемонии или, например, выбрать амулет от злых духов.

Кроме того, горожан ждут красочные шоу, где артисты предстанут в образе львов и драконов, а также 20-метровая инсталляция в виде мифического существа на Тверской площади. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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