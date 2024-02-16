16 февраля, 07:15Город
Новые заводы и детский сад появятся в ЮВАО в рамках реализации инвестпроектов
На юго-востоке Москвы появятся новые промышленные предприятия и объекты социальной инфраструктуры. Город выделил восемь земельных участков общей площадью более девяти гектаров.
Застройщики получили участки без торгов по программе реализации масштабных инвестиционных проектов. На заброшенных территориях появятся заводы, а также торгово-деловой центр, гостиница и детский сад.
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