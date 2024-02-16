Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 07:15

Город

Новые заводы и детский сад появятся в ЮВАО в рамках реализации инвестпроектов

Новые заводы и детский сад появятся в ЮВАО в рамках реализации инвестпроектов

Около 90 тыс москвичей старше 50 лет нашли работу через службу занятости

Онлайн-информация о ходе лечения стала доступна в столичных больницах

Новости часа: медицинские сервисы ИИ Москвы станут доступны для российских регионов

Московский зоопарк показал, как панда Катюша обнимается со своей мамой

"Безопасный город": коммунальные службы Москвы ликвидируют последствия снегопада

Последствия сильного снегопада устраняют 165 тысяч столичных коммунальщиков

"Интервью": Игорь Парфенов – о том, как меняется столичная медицина

Новости часа: лаборатории онкоклиник Москвы переведены в цифровой формат работы

Пациенты московских больниц теперь могут видеть всю информацию о своем лечении онлайн

На юго-востоке Москвы появятся новые промышленные предприятия и объекты социальной инфраструктуры. Город выделил восемь земельных участков общей площадью более девяти гектаров.

Застройщики получили участки без торгов по программе реализации масштабных инвестиционных проектов. На заброшенных территориях появятся заводы, а также торгово-деловой центр, гостиница и детский сад.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городстроительствоэкономикавидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика