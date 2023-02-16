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11:45

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Бочкарев заявил, что на участке Киевского шоссе пройдет реконструкция

Бочкарев заявил, что на участке Киевского шоссе пройдет реконструкция

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На участке Киевского шоссе проведут реконструкцию. Так, на отрезке с 51-го по 53-й километр увеличат число полос и построят разворотную эстакаду. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Работы начнутся вблизи пересечения Киевского шоссе с ЦКАД. В этом месте будет увеличено число полос движения до трех в каждом направлении. Эстакаду возведут в районе населенного пункта Селятино.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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