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Более 6,5 тыс участников Московского инновационного кластера получили гранты от города

Более 6,5 тыс участников Московского инновационного кластера получили гранты от города

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Более 6,5 тысячи участников Московского инновационного кластера получили гранты и субсидии от города. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Москва компенсирует предпринимателям расходы на обучение сотрудников, покупку нового оборудования, оплату коммунальных услуг и другие необходимые затраты. Известно, что город направил на поддержку участников кластера более 10,5 миллиарда рублей.

Кроме того, для участников кластера предусмотрены дополнительные меры поддержки. Например, гранты на патентование изобретений, покупку или лизинг оборудования, а также на создание и развитие импортозамещающих производств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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