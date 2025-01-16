Работу транспорта Москвы продлят в крещенскую ночь

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16 января, 22:15

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Новое общественное пространство появится в Парке Горького

Новое общественное пространство появится в Парке Горького

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Новое общественное пространство появится на месте здания дирекции Парка Горького. Одной из причин сноса стало ветхое состояние части его несущих конструкций.

В 1942 году на здание упала авиабомба, из-за чего оно долгое время было в неудовлетворительном состоянии. В частности, из-за трещин в конструкциях стены постройки не просыхали и увлажнялись, из-за чего гнили деревянные перекрытия и разрушались колонны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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