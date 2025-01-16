Собянин открыл московский городской вокзал Щербинка МЦД-2 после реконструкции

Сергей Собянин открыл в Щербинке московский городской вокзал МЦД-2, который заменил устаревшую остановку пригородных электричек. Новый вокзал отвечает современным стандартам и обеспечивает дополнительный комфорт для пассажиров.

По словам мэра, вокзал значительно улучшит доступность для жителей, сокращая время поездки до центральных вокзалов, БКЛ и МЦК. Ожидается, что ежедневно вокзалом будут пользоваться около 25 тысяч человек.

Кроме того, Москва и РЖД утвердили планы развития Центрального транспортного узла на ближайшие два года, направленные на модернизацию городской инфраструктуры.

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