Работу транспорта Москвы продлят в крещенскую ночь

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 14:15

Город

Собянин открыл московский городской вокзал Щербинка МЦД-2 после реконструкции

Собянин открыл московский городской вокзал Щербинка МЦД-2 после реконструкции

Новости часа: московские ярмарки в 2024 году посетили 8,5 млн покупателей

В Москве появятся новые пешеходные мосты

В программу реновации в Москве включены девять новых площадок

"Мой район. Новости": городской вокзал Петровско-Разумовская откроется до конца 2025 года

В Москве построят новые пешеходные мосты на юге и западе столицы

В Троицке закончили работу над необычным детским садом на территории ЖК

Крещенские купания в Москве организуют на 42 площадках

Сергей Собянин рассказал об итогах работы московских ярмарок в 2024 году

В Москве построят новые пешеходные мосты

Сергей Собянин открыл в Щербинке московский городской вокзал МЦД-2, который заменил устаревшую остановку пригородных электричек. Новый вокзал отвечает современным стандартам и обеспечивает дополнительный комфорт для пассажиров.

По словам мэра, вокзал значительно улучшит доступность для жителей, сокращая время поездки до центральных вокзалов, БКЛ и МЦК. Ожидается, что ежедневно вокзалом будут пользоваться около 25 тысяч человек.

Кроме того, Москва и РЖД утвердили планы развития Центрального транспортного узла на ближайшие два года, направленные на модернизацию городской инфраструктуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтранспортвидеоРоман КарловМария Антропова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика