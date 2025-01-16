В Москве построят новые пешеходные мосты на юге и западе столицы

На юге, западе и северо-западе Москвы появятся четыре новых пешеходных моста. Два из них расположатся в районе набережных, а еще два свяжут берега Москвы-реки.

Как отмечают проектировщики, мосты будут не только функциональными, но и комфортными: их дополнят пешеходными зонами, павильонами и причалами. Особое внимание уделят прочности конструкций – сваи на глубину до 50 метров и использование железобетона обеспечат их надежность.

В Москве расстояние между мостами сейчас составляет в среднем 2,3 километра. Однако новые проекты направлены на то, чтобы сделать город более доступным и удобным для пешеходов и велосипедистов, сократив время в пути между районами.

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