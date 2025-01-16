В Троицке закончили работу над необычным детским садом на территории ЖК

В Троицке закончили работу над необычным детским садом на территории жилого комплекса. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Главная особенность здания заключается в его крыше. При хорошей погоде там будут проводить занятия с детьми. Для этого установили ограждения из закаленного стекла и закупили специальную уличную мебель.

Сад рассчитан на 350 мест. На трех этажах разместят 14 групп. Совсем скоро здание передадут в систему столичного образования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.