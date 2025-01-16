Работу транспорта Москвы продлят в крещенскую ночь

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 12:15

Город

В Троицке закончили работу над необычным детским садом на территории ЖК

В Троицке закончили работу над необычным детским садом на территории ЖК

Крещенские купания в Москве организуют на 42 площадках

Сергей Собянин рассказал об итогах работы московских ярмарок в 2024 году

В Москве построят новые пешеходные мосты

В Москве начали готовить к запуску второй беспилотный трамвай

В Москве в программу реновации включили девять новых площадок

Гендиректор Московского зоопарка проверит процесс реабилитации птиц в Краснодарском крае

В Москве готовятся запустить второй беспилотный трамвай

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 16 января

Сервис Russpass предложил программу мероприятий для зимнего досуга в Москве

В Троицке закончили работу над необычным детским садом на территории жилого комплекса. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Главная особенность здания заключается в его крыше. При хорошей погоде там будут проводить занятия с детьми. Для этого установили ограждения из закаленного стекла и закупили специальную уличную мебель.

Сад рассчитан на 350 мест. На трех этажах разместят 14 групп. Совсем скоро здание передадут в систему столичного образования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика