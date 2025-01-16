Крещенские купания в Москве организуют на 42 площадках

Крещенские купания в Москве состоятся на 42 площадках в различных административных округах, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

Для обеспечения безопасности водолазы заранее проверили дно водоемов, а к купелям оборудовали удобные подходы. На местах будут дежурить спасатели, а патрулирование организуют с помощью судов на воздушной подушке.

Площадки для купаний будут работать с 18:00 18 января до вечера 19 января. Исключением станут только Центральный и Юго-Восточный округа, где купели в этом году не предусмотрены. Остальные точки, отмеченные на карте "Зима в Москве", будут доступны всем желающим.

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