16 января, 12:15Город
Крещенские купания в Москве организуют на 42 площадках
Крещенские купания в Москве состоятся на 42 площадках в различных административных округах, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.
Для обеспечения безопасности водолазы заранее проверили дно водоемов, а к купелям оборудовали удобные подходы. На местах будут дежурить спасатели, а патрулирование организуют с помощью судов на воздушной подушке.
Площадки для купаний будут работать с 18:00 18 января до вечера 19 января. Исключением станут только Центральный и Юго-Восточный округа, где купели в этом году не предусмотрены. Остальные точки, отмеченные на карте "Зима в Москве", будут доступны всем желающим.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.