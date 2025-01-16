Работу транспорта Москвы продлят в крещенскую ночь

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 11:15

Город

В Москве в программу реновации включили девять новых площадок

В Москве в программу реновации включили девять новых площадок

Гендиректор Московского зоопарка проверит процесс реабилитации птиц в Краснодарском крае

В Москве готовятся запустить второй беспилотный трамвай

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 16 января

Сервис Russpass предложил программу мероприятий для зимнего досуга в Москве

Московский зоопарк показал, как малайская медведица Маша кувыркается в сети

Собянин: московские ярмарки в 2024 году посетили 8,5 млн покупателей

Дептранс рассказал о ситуации на московских дорогах 16 января

"Это Москва. Инфраструктура": необычные заборы столицы

Норка по кличке Чебурашка поселилась в Московском зоопарке

В Москве в программу реновации вошли девять новых площадок, где будет построено более 107 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщили в департаменте градостроительной политики.

Новые квартиры получат около 4 тысяч человек – жители 21 старого дома, подлежащего сносу. Большинство площадок расположены в Южном Тушине, Покровском-Стрешневе, Можайском, Щукине и Бирюлеве Западном. В прошлом году по программе реновации в Москве были построены 44 новостройки площадью около 600 тысяч квадратных метров, что позволило переселить более 47 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городреновациявидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаДарья Чебукина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика