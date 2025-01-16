В Москве в программу реновации включили девять новых площадок

В Москве в программу реновации вошли девять новых площадок, где будет построено более 107 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщили в департаменте градостроительной политики.

Новые квартиры получат около 4 тысяч человек – жители 21 старого дома, подлежащего сносу. Большинство площадок расположены в Южном Тушине, Покровском-Стрешневе, Можайском, Щукине и Бирюлеве Западном. В прошлом году по программе реновации в Москве были построены 44 новостройки площадью около 600 тысяч квадратных метров, что позволило переселить более 47 тысяч человек.

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