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16 января, 08:00

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В Москве построят четыре пешеходных моста к 2027 году

В Москве построят четыре пешеходных моста к 2027 году

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До конца 2027 года в Москве появятся четыре новых пешеходных моста, сообщили в департаменте градостроительной политики. Они свяжут несколько районов города и станут частью новых прогулочных маршрутов.

Два моста длиной 115 и 150 метров появятся в районе набережной Марка Шагала и затона Новинки. Еще два, длиной 500 и 400 метров, будут построены через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка "Фили".

В прошлом году в столице открыли два пешеходных моста: между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной, а также через Яузу, соединяющий учебные корпуса МГТУ имени Баумана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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