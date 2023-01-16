15:00Город
Стартовал капремонт на Краснопресненской набережной в Москве
На Краснопресненской набережной начался капитальный ремонт. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства заменят гранитную облицовку и обновят чугунные ограждения. Также будут проведены работы по восстановлению бетона в зоне водовыпусков. Ограничение движение транспорта на этот период не планируется, но частично будет перекрыт тротуар.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.