Стартовал капремонт на Краснопресненской набережной в Москве

На Краснопресненской набережной начался капитальный ремонт. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства заменят гранитную облицовку и обновят чугунные ограждения. Также будут проведены работы по восстановлению бетона в зоне водовыпусков. Ограничение движение транспорта на этот период не планируется, но частично будет перекрыт тротуар.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.