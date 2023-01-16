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Стартовал капремонт на Краснопресненской набережной в Москве

Стартовал капремонт на Краснопресненской набережной в Москве

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На Краснопресненской набережной начался капитальный ремонт. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства заменят гранитную облицовку и обновят чугунные ограждения. Также будут проведены работы по восстановлению бетона в зоне водовыпусков. Ограничение движение транспорта на этот период не планируется, но частично будет перекрыт тротуар.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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