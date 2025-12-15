Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 16:30

Город

ВДНХ представила программу зимнего сезона "Вместе теплее"

ВДНХ представила программу зимнего сезона "Вместе теплее"

В Москве зарегистрировали рекордное количество браков за 3 года

Собянин открыл центр практической подготовки для машиностроения в ОЭЗ

"Это Москва. Инфраструктура": озеленение Москвы

Каток площадью 3 тыс "квадратов" открылся на "Соборной площади" кинопарка "Москино"

Жителям столицы рассказали, каким будет новый парк на месте монорельса

Заммэра Ракова рассказала об обновлении образовательных программ в колледжах Москвы

Губерниев дал советы, как и когда начинать заниматься спортом

Каток открылся на Северном речном вокзале в рамках проекта "Зима в Москве"

Заммэра Ракова рассказала о спросе на программы переобучения в столице

На ВДНХ стартовала программа зимнего сезона "Вместе теплее" и новогодних каникул. Гостей ждут сотни событий: театральные показы, музыкальные представления с участием Деда Мороза и Снегурочки, экскурсии и творческие занятия.

Главной площадкой фестиваля стал каток, который одновременно могут посещать до 5 тысяч человек. Ледовая арена окружена историческими павильонами и площадками Музейного города ВДНХ, что позволяет совмещать катание с осмотром экспозиций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
городвидеоРоман КарловНаталия Шкода

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика