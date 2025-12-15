ВДНХ представила программу зимнего сезона "Вместе теплее"

На ВДНХ стартовала программа зимнего сезона "Вместе теплее" и новогодних каникул. Гостей ждут сотни событий: театральные показы, музыкальные представления с участием Деда Мороза и Снегурочки, экскурсии и творческие занятия.

Главной площадкой фестиваля стал каток, который одновременно могут посещать до 5 тысяч человек. Ледовая арена окружена историческими павильонами и площадками Музейного города ВДНХ, что позволяет совмещать катание с осмотром экспозиций.

