15 декабря, 14:30

Город

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 декабря

Новости социального блока Москвы

"Новости дня": капремонт Краснопресненского путепровода завершился в Москве

"Новости дня": центр хронических болезней открыли в Москве

В Москве наградили волонтеров с многолетним опытом

Снегопад накрыл Москву

Программы адаптации для бывших военнослужащих доступны в Москве

Театр имени Пушкина представил обновленную версию постановки "Аленький цветочек"

Собянин рассказал о первом месяце работы Московского трамвайного диаметра

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В бывшей промзоне "Ленино" возведут более 381 тысячи квадратных метров жилья и инфраструктуру, сообщил Сергей Собянин. В Бирюлеве Восточном по программе КРТ будут построены детские сады для 850 детей, а также крытый каток.

"Механизм масштабных инвестиционных проектов реализуется в Москве с 2016 года. Этот статус позволяет инвесторам получать землю в аренду от города на льготных условиях для возведения объектов социальной, транспортной и промышленной инфраструктуры, а также общественно-деловых пространств. За последние 6 месяцев 14 инвесторов уведомили город о получении разрешений на строительство и приступили к активной фазе реализации МаИП", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

В Москве с 2011 года по Адресной инвестиционной программе возвели 22 корпуса городских стационаров. Новые объекты значительно расширили возможности для предоставления качественной и доступной медицинской помощи.

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

