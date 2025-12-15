Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В бывшей промзоне "Ленино" возведут более 381 тысячи квадратных метров жилья и инфраструктуру, сообщил Сергей Собянин. В Бирюлеве Восточном по программе КРТ будут построены детские сады для 850 детей, а также крытый каток.

"Механизм масштабных инвестиционных проектов реализуется в Москве с 2016 года. Этот статус позволяет инвесторам получать землю в аренду от города на льготных условиях для возведения объектов социальной, транспортной и промышленной инфраструктуры, а также общественно-деловых пространств. За последние 6 месяцев 14 инвесторов уведомили город о получении разрешений на строительство и приступили к активной фазе реализации МаИП", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

В Москве с 2011 года по Адресной инвестиционной программе возвели 22 корпуса городских стационаров. Новые объекты значительно расширили возможности для предоставления качественной и доступной медицинской помощи.