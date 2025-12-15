Форма поиска по сайту

15 декабря, 14:30

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

"Новости дня": капремонт Краснопресненского путепровода завершился в Москве

"Новости дня": центр хронических болезней открыли в Москве

В Москве наградили волонтеров с многолетним опытом

Снегопад накрыл Москву

Программы адаптации для бывших военнослужащих доступны в Москве

Театр имени Пушкина представил обновленную версию постановки "Аленький цветочек"

Собянин рассказал о первом месяце работы Московского трамвайного диаметра

Москва вошла в топ-3 лучших городов мира по развитию туризма

Фестиваль "Comic Con Игромир" начался в Москве

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

На Воробьевых горах заработала одна из главных площадок "Зимы в Москве". На территории Московского дворца пионеров гостей ежедневно будет ждать уникальное световое шоу. Для москвичей открыты ресторан столичных колледжей, бесплатный каток и ярмарка.

"Сегодня в Москве действует принципиально иной уровень оказания экстренной медпомощи. Мы внедрили новые стандарты, открыли флагманские центры с гибридными операционными, где одновременно могут работать специалисты разных профилей. Все это вкупе с самым главным – опытом медиков и их слаженной работой – позволяет спасать пациентов даже с самыми редкими и тяжелыми патологиями. Во флагманском центре Боткинской больницы помогли мужчине, у которого из-за травм, полученных в аварии, желудок переместился в грудную клетку. Специалисты смогли экстренно провести сложную многоэтапную операцию: врачи вернули желудок на место и восстановили целостность диафрагмы", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Холлы и игровые зоны больниц и поликлиник Москвы украшают яркие паровозы, барабаны, щелкунчики и игрушки в виде лошадей. В новом комплексе больницы святого Владимира пациентов встретят разноцветные мишки, в Филатовской больнице – яркие жирафы.

