15 декабря, 23:30Город
Более 150 балетов на льду покажут в столице в рамках проекта "Зима в Москве"
В рамках проекта "Зима в Москве" в Москве покажут 170 балетов на льду. Представления пройдут на катках "Московских сезонов".
Авторами и постановщиками балетов выступили олимпийские чемпионы. Среди них – Татьяна Навка, Евгений Плющенко и Петр Чернышев. На окружных катках шоу можно посмотреть бесплатно. А на спектакли на Площади Революции нужно приобрести билет.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.