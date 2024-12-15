Более 150 балетов на льду покажут в столице в рамках проекта "Зима в Москве"

В рамках проекта "Зима в Москве" в Москве покажут 170 балетов на льду. Представления пройдут на катках "Московских сезонов".

Авторами и постановщиками балетов выступили олимпийские чемпионы. Среди них – Татьяна Навка, Евгений Плющенко и Петр Чернышев. На окружных катках шоу можно посмотреть бесплатно. А на спектакли на Площади Революции нужно приобрести билет.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.