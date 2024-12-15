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15 декабря, 22:15

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Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на предстоящей неделе

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на предстоящей неделе

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На Москву движется сильное похолодание. В ночь на четверг, 19 декабря, ожидаются морозы до 15 градусов. В понедельник и вторник, 16 и 17 декабря, по прогнозам, будет оттепель, минус 2 градуса, с сильным ветром и снегопадами. Пока же Москву расчищают от снега, который шел все выходные.

Все городские службы находятся практически в непрерывном режиме дежурства. Это бригады по ручной и механизированной зачистке. Их главная задача – подготовиться к рабочей неделе, чтобы люди могли пройти, а машины проехать.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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