Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на предстоящей неделе

На Москву движется сильное похолодание. В ночь на четверг, 19 декабря, ожидаются морозы до 15 градусов. В понедельник и вторник, 16 и 17 декабря, по прогнозам, будет оттепель, минус 2 градуса, с сильным ветром и снегопадами. Пока же Москву расчищают от снега, который шел все выходные.

Все городские службы находятся практически в непрерывном режиме дежурства. Это бригады по ручной и механизированной зачистке. Их главная задача – подготовиться к рабочей неделе, чтобы люди могли пройти, а машины проехать.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.