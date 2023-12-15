Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы.

Так, в Москве стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество". В этом сезоне он проходит в десятый раз. Его площадки посвящены разным историческим эпохам. Посетителей ждут театральные представления, иммерсивные спектакли, арт-объекты и ярмарки.

Циклон "Ваня" принес в столицу более половины месячной нормы осадков. Высота снежного покрова достигла полуметра. Коммунальные службы работают в полную силу круглосуточно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.