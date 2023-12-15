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Новости

Новости

15 декабря, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Коммунальные службы Москвы непрерывно работают для устранения снегопада

Ключевые заявления Путина на "Итогах года" разместили на уличных экранах Москвы

"Мой район. Навигатор": в Москве стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество"

"Мой район. Навигатор": работы на Южной рокаде вышли финальную стадию

"Мой район. Навигатор": в Москве обновили реанимационные отделения в детских больницах

Новости часа: за 10 лет "Путешествие в Рождество" посетили около 100 млн человек – Собянин

С начала снегопада в Москве выпало более 50% месячной нормы осадков

"Жизнь в большом городе": освещение Москвы

Новости часа: столичный фестиваль "Путешествие в Рождество" завершится 8 января

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы.

Так, в Москве стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество". В этом сезоне он проходит в десятый раз. Его площадки посвящены разным историческим эпохам. Посетителей ждут театральные представления, иммерсивные спектакли, арт-объекты и ярмарки.

Циклон "Ваня" принес в столицу более половины месячной нормы осадков. Высота снежного покрова достигла полуметра. Коммунальные службы работают в полную силу круглосуточно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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