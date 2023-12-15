Ключевые заявления Путина на "Итогах года" разместили на уличных экранах Москвы

Ключевые заявления Владимира Путина, которые прозвучали во время "Итогов года", разместили на крупноформатных уличных экранах Москвы. Трансляцию в режиме реального времени вели медиахолдинг MAER и агентство ТАСС.

Чтобы охватить как можно больше людей, главную информацию продолжат выводить на экраны до воскресенья, 17 декабря. Увидеть ключевые цитаты совмещенной прямой линии и пресс-конференции с президентом можно на 127 высокотехнологичных экранах, в том числе в 26 крупнейших медиалокациях, включая Кутузовский, Ленинский и Волгоградский проспекты, Варшавское, Новорижское, Каширское, Ярославское шоссе и другие.

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