15 декабря, 18:15Город
Фестиваль "Путешествие в Рождество" начался в Москве
В столице начался десятый фестиваль "Путешествие в Рождество". В 2023 году он пройдет на 36 площадках, которые расположили по всему городу. Гостей фестиваля ожидает путешествие по Москве боярской и купеческой, ремесленной и дворянской, знакомство с бытом города в разные исторические эпохи. Еще посетители узнают, как возникали новогодние традиции в России.
Что включили в программу фестиваля? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.