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15 декабря, 18:15

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Фестиваль "Путешествие в Рождество" начался в Москве

Фестиваль "Путешествие в Рождество" начался в Москве

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В столице начался десятый фестиваль "Путешествие в Рождество". В 2023 году он пройдет на 36 площадках, которые расположили по всему городу. Гостей фестиваля ожидает путешествие по Москве боярской и купеческой, ремесленной и дворянской, знакомство с бытом города в разные исторические эпохи. Еще посетители узнают, как возникали новогодние традиции в России.

Что включили в программу фестиваля? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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