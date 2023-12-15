Фестиваль "Путешествие в Рождество" начался в Москве

В столице начался десятый фестиваль "Путешествие в Рождество". В 2023 году он пройдет на 36 площадках, которые расположили по всему городу. Гостей фестиваля ожидает путешествие по Москве боярской и купеческой, ремесленной и дворянской, знакомство с бытом города в разные исторические эпохи. Еще посетители узнают, как возникали новогодние традиции в России.

Что включили в программу фестиваля? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.