До 23 см осадков выпало в Москве со вчерашнего вечера

С вечера 14 декабря в Москве выпало более половины месячной нормы осадков. В ближайшее время в столице может быть побит рекорд по количеству выпавших осадков. 15 декабря может стать самым снежным днем в Москве за последние 60 лет.

Коммунальщики круглосуточно работают в усиленном режиме. Кроме того, как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, коммунальные службы уделяют особое внимание подаче тепла в дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.