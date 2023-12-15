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15 декабря, 17:30

Город

До 23 см осадков выпало в Москве со вчерашнего вечера

До 23 см осадков выпало в Москве со вчерашнего вечера

Собянин пригласил москвичей на юбилейный фестиваль "Путешествие в Рождество"

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Коммунальные службы Москвы непрерывно работают для устранения снегопада

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С начала снегопада в Москве выпало более 50% месячной нормы осадков

Городские службы Москвы продолжают масштабную уборку из-за снегопада

С вечера 14 декабря в Москве выпало более половины месячной нормы осадков. В ближайшее время в столице может быть побит рекорд по количеству выпавших осадков. 15 декабря может стать самым снежным днем в Москве за последние 60 лет.

Коммунальщики круглосуточно работают в усиленном режиме. Кроме того, как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, коммунальные службы уделяют особое внимание подаче тепла в дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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