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15 декабря, 15:45

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Уровень доверия к органам городской власти вырос в сфере строительства за 2023 год

Уровень доверия к органам городской власти вырос в сфере строительства за 2023 год

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Уровень доверия к органам городской власти в сфере строительства вырос по сравнению с 2022 годом. Об этом свидетельствуют результаты опроса на тему "Отношение московских застройщиков к административным барьерам в строительстве". ВЦИОМ проводит данный опрос ежегодно по заказу департамента градостроительной политики.

В исследовании приняли участие 1,1 тысячи респондентов – застройщики, технические заказчики, генподрядчики и специалисты по отдельным видам работ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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