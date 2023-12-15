Уровень доверия к органам городской власти вырос в сфере строительства за 2023 год

Уровень доверия к органам городской власти в сфере строительства вырос по сравнению с 2022 годом. Об этом свидетельствуют результаты опроса на тему "Отношение московских застройщиков к административным барьерам в строительстве". ВЦИОМ проводит данный опрос ежегодно по заказу департамента градостроительной политики.



В исследовании приняли участие 1,1 тысячи респондентов – застройщики, технические заказчики, генподрядчики и специалисты по отдельным видам работ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.