С начала снегопада в Москве выпало более 50% месячной нормы осадков

С начала затяжного снегопада в столице выпало более 50% месячной нормы осадков, а сугробы в разных районах Москвы выросли на 18–23 сантиметра. Коммунальные службы продолжают непрерывную уборку города.

Как сообщает телеграм-канал комплекса горхозяйства Москвы, с 21:00 14 декабря проезжую часть и тротуары четыре раза прометали с помощью спецтехники и обрабатывали реагентами. Кроме того, коммунальщики очищают крыши зданий от снега и наледи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.