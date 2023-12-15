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15 декабря, 15:00

Город

С начала снегопада в Москве выпало более 50% месячной нормы осадков

С начала снегопада в Москве выпало более 50% месячной нормы осадков

Городские службы Москвы продолжают масштабную уборку из-за снегопада

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С начала затяжного снегопада в столице выпало более 50% месячной нормы осадков, а сугробы в разных районах Москвы выросли на 18–23 сантиметра. Коммунальные службы продолжают непрерывную уборку города.

Как сообщает телеграм-канал комплекса горхозяйства Москвы, с 21:00 14 декабря проезжую часть и тротуары четыре раза прометали с помощью спецтехники и обрабатывали реагентами. Кроме того, коммунальщики очищают крыши зданий от снега и наледи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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