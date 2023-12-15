Городские службы Москвы продолжают масштабную уборку из-за снегопада

Городские службы продолжают работу в усиленном режиме. В уборке остановок, дорог и улиц в Москве задействовано около 130 тысяч человек и более 18 тысяч единиц техники.

Коммунальщики убирают дороги по новой технологии. Сначала машины проходят сплошным рядом по проезжей части, сгребая снег к обочине. Затем снег перемещают с тротуаров на дорогу, откуда с помощью спецтранспорта его перемещают на удаление около 100 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.