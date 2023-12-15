Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 14:15

Город

Городские службы Москвы продолжают масштабную уборку из-за снегопада

Городские службы Москвы продолжают масштабную уборку из-за снегопада

Москвичи научатся создавать ледяные скульптуры на выставке "Россия" на ВДНХ

Столичные коммунальные службы ликвидируют последствия сильного снегопада 15 декабря

Новости часа: стадион "Фили" станет спортивной ареной на 5 тыс зрителей

Бесплатные лыжные трассы открылись в 26 московских парках

В Москве за осень обустроили более 150 пешеходов

"Жизнь в большом городе": городские вокзалы

Бесплатные лыжные трассы открылись в столице

Часть национального парка "Лосиный остров" передали под управление Москвы

Современный жилой квартал появится возле метро "Солнцево"

Городские службы продолжают работу в усиленном режиме. В уборке остановок, дорог и улиц в Москве задействовано около 130 тысяч человек и более 18 тысяч единиц техники.

Коммунальщики убирают дороги по новой технологии. Сначала машины проходят сплошным рядом по проезжей части, сгребая снег к обочине. Затем снег перемещают с тротуаров на дорогу, откуда с помощью спецтранспорта его перемещают на удаление около 100 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городпогодаЖКХвидеоСтанислав КуликАлина ГилеваРоман Муравьев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика