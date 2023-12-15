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15 декабря, 22:45

Город

Часть национального парка "Лосиный остров" передали под управление Москвы

Часть национального парка "Лосиный остров" передали под управление Москвы

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Под управление столичных властей перешла часть территории национального парка "Лосиный остров" – это три тысячи гектаров, которые находятся в границах города, между Щелковским и Ярославским шоссе.

Планируется реабилитация крупнейшего зеленого массива столицы. Там появятся отдельные заповедные зоны, а также зоны отдыха.

Кроме того, парк сохранит статус заповедной территории. Это означает, что строительство капитальных объектов на его территории запрещено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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