Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 09:45

Город

Локальные затруднения возникли на МКАД утром 15 декабря

Локальные затруднения возникли на МКАД утром 15 декабря

Москвичам рассказали о строительстве участков трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

В комплексе горхозяйства Москвы прокомментировали метеоситуацию в столице

Столичным автомобилистам рассказали о строительных работах в городе 15 декабря

Около 130 тыс человек задействованы в уборке снега в столице

Связку МСД и трассы М-2 "Крым" достроят в 2024 году

Реанимации в детских больницах полностью обновили в столице

Столичные коммунальщики пристально следят за метеообстановкой в городе

Фестиваль "Путешествие в Рождество!" стартует 15 декабря в Москве

В комплексе горхозяйства заявили, что снег с улиц Москвы убирают непрерывно

Дептранс рассказал об обстановке на дорогах столицы утром 15 декабря. Локальные затруднения в движении возникли на МКАД в районе шоссе Энтузиастов, Варшавского и Киевского шоссе.

Также москвичей предупредили о строительных работах на 14-м и 32-м километрах МКАД, а также на Дмитровском шоссе в районе дома 43, корпуса 1. При этом на МСД, Третьем транспортном и Садовом кольце сохраняется рабочее движение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтранспортвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика