Локальные затруднения возникли на МКАД утром 15 декабря

Дептранс рассказал об обстановке на дорогах столицы утром 15 декабря. Локальные затруднения в движении возникли на МКАД в районе шоссе Энтузиастов, Варшавского и Киевского шоссе.

Также москвичей предупредили о строительных работах на 14-м и 32-м километрах МКАД, а также на Дмитровском шоссе в районе дома 43, корпуса 1. При этом на МСД, Третьем транспортном и Садовом кольце сохраняется рабочее движение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.