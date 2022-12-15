Городские службы Москвы работают в усиленном режиме

Снег в Москве будет идти до самого утра 16 декабря. В городе также ожидается ветер до 15 метров в секунду. Городские службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Весь день в городе продолжалась уборка сугробов, которые остались от предыдущего снегопада. Рабочие чистят дороги, тротуары, общественные пространства. Кроме того, они очищают парковочные места, дорожки во дворах и крыши домов. Все системы жизнеобеспечения столицы работают штатно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

