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Новости

15 декабря, 22:45

Город

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме

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Снег в Москве будет идти до самого утра 16 декабря. В городе также ожидается ветер до 15 метров в секунду. Городские службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Весь день в городе продолжалась уборка сугробов, которые остались от предыдущего снегопада. Рабочие чистят дороги, тротуары, общественные пространства. Кроме того, они очищают парковочные места, дорожки во дворах и крыши домов. Все системы жизнеобеспечения столицы работают штатно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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