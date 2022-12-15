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15 декабря, 19:30

Город

Строительство дворца спорта "Некрасовка" завершили на 85%

Строительство дворца спорта "Некрасовка" завершили на 85%

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Дворец спорта "Некрасовка" в Москве построили на 85%. В первом квартале 2023 года его планируют ввести в эксплуатацию.

Площадь трехэтажного комплекса с подземным этажом превышает 20 тысяч квадратных метров. Там будет отдельная зона для экстремальных видов спорта со скалодромом и скейт-парком, а также ледовая арена с трибунами на 500 человек.

Кроме того, на первом этаже откроется аквазона, в нее войдут несколько бассейнов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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городстроительствовидеоСветлана Ключникова
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