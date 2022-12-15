Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15 декабря, 16:15

Город

Столичные службы работают в усиленном режиме из-за надвигающегося снегопада – Бирюков

Столичные службы работают в усиленном режиме из-за надвигающегося снегопада – Бирюков

"Мой район. Навигатор": манул Тимофей из Московского зоопарка объявил голодовку

Лимит пополнения карты "Тройка" увеличат до 10 тысяч рублей

"Мрр вашему дому": эстакада МСД

Собянин продлил до конца 2023 года исследования эффективности онкопрепаратов в Москве

Новости часа: сильный снегопад пообещали в Москве вечером 15 декабря

"Мой район": рисунки на деревьях. Район Северный

Москвичам предложили отгадать место с новогодней елью на севере города

Московские ЗАГС начали бронировать выездные локации на 2023 год

Москвичи смогут передавать показания воды и тепла с помощью чат-бота

Заммэра столицы Петр Бирюков сообщил, что городские службы работают в усиленном режиме из-за надвигающегося снегопада. Метель начнется 15 декабря около 18:00. Синоптики пообещали ветер с порывами до 15 метров в секунду, также может выпасть еще около пяти сантиметров снега.

Тем временем в городе продолжается уборка после циклона, который обрушился на город в ночь на 14 декабря. Специалисты чистят дороги, тротуары, вывозят собранный снег. Кроме того, они очищают парковочные места, дорожки во дворах и крыши домов. Все системы жизнеобеспечения столицы работают штатно, подчеркнул Бирюков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городпогодавидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика