15 декабря, 16:15Город
Столичные службы работают в усиленном режиме из-за надвигающегося снегопада – Бирюков
Заммэра столицы Петр Бирюков сообщил, что городские службы работают в усиленном режиме из-за надвигающегося снегопада. Метель начнется 15 декабря около 18:00. Синоптики пообещали ветер с порывами до 15 метров в секунду, также может выпасть еще около пяти сантиметров снега.
Тем временем в городе продолжается уборка после циклона, который обрушился на город в ночь на 14 декабря. Специалисты чистят дороги, тротуары, вывозят собранный снег. Кроме того, они очищают парковочные места, дорожки во дворах и крыши домов. Все системы жизнеобеспечения столицы работают штатно, подчеркнул Бирюков.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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