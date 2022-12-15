Столичные службы работают в усиленном режиме из-за надвигающегося снегопада – Бирюков

Заммэра столицы Петр Бирюков сообщил, что городские службы работают в усиленном режиме из-за надвигающегося снегопада. Метель начнется 15 декабря около 18:00. Синоптики пообещали ветер с порывами до 15 метров в секунду, также может выпасть еще около пяти сантиметров снега.

Тем временем в городе продолжается уборка после циклона, который обрушился на город в ночь на 14 декабря. Специалисты чистят дороги, тротуары, вывозят собранный снег. Кроме того, они очищают парковочные места, дорожки во дворах и крыши домов. Все системы жизнеобеспечения столицы работают штатно, подчеркнул Бирюков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.