Москва выделила на поддержку малых и средних предприятий 30 млрд рублей в 2022 году

Московские предприниматели получили 30 миллиардов рублей от города в 2022 году. Средства были направлены в рамках программы поддержки бизнеса. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По словам заммэра, данные меры уже дают позитивные результаты: бизнесменов в столице за год стало больше на 7%. В связи с этим вклад малого и среднего бизнеса в экономику города за полгода вырос на 20%. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.