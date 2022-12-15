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Москвичам рассказали, как коммунальные службы очищают от снега Замоскворечье

Москвичам рассказали, как коммунальные службы очищают от снега Замоскворечье

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В Москве с 13 декабря начался снегопад, из-за которого городские службы работают в круглосуточном режиме. Специалисты также проводят противогололедную обработку.

Во дворах коммунальные службы в первую очередь очищают от снега и льда выходы из подъездов. Также они приводят в порядок территорию возле социальных объектов и автобусных остановок. О том, как убирают снег в Замоскворечье, рассказали в районной управе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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