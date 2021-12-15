Столичных водителей предупредили о предновогодних заторах

Аналитики Центра организации дорожного движения (ЦОДД) прогнозируют традиционное предновогоднее усиление загруженности на дорогах Москвы с 15 декабря

"В последние недели декабря традиционно – самые большие заторы. Загруженность в вечерний час пик будет достигать 9–10 баллов. Причины – предновогодний ажиотаж, курьерские доставки, снегопады, мелкие ДТП, ограничения из-за строительных работ", – говорится в сообщении.

Там пояснили, что наибольшая загруженность дорог будет наблюдаться в вечерний час пик. При этом, по прогнозам ЦОДД, в предновогодние недели он может начинаться раньше и сохраняться дольше обычного. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.