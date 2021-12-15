В Москве загруженность дорог оценили в 5 баллов

ЦОДД оценивает загруженность столичных дорог в 5 баллов.

На внешней стороне Третьего транспортного кольца образовался затор длиной более 4 километров от проспекта Мира до Ленинградского проспекта. Скорость потока не превышает 15 километров в час. На данном участке можно потерять более 20 минут.

На внутренней стороне МКАД – от Дмитровского до Алтуфьевского шоссе – можно проехать за 30 минут. Водителям приходится притормозить из-за продолжающихся дорожных работ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.