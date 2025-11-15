Форма поиска по сайту

Первую библиотеку шахмат открыли в Северном Тушине

Первую библиотеку шахмат открыли в Северном Тушине

Первую библиотеку шахмат открыли в Северном Тушине. Проект создали на базе детской библиотеки № 228 и по задумке он должен стать центральной площадкой для любителей интеллектуальной игры всех возрастов.

Новое пространство площадью почти 800 квадратных метров объединило традиционные библиотечные функции и передовые технологические решения. Там есть оборудование виртуальной реальности, компьютеры с доступом к базам шахматных партий, демонстрационные доски и роботы-шахматисты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

