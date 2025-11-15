Форма поиска по сайту

15 ноября, 13:30

Город

Почти 5 тысяч человек смогут одновременно кататься на ледовой площадке ВДНХ

Каток откроется на ВДНХ уже 25 ноября. Одновременно там смогут кататься почти 5 тысяч человек. Дорожки расположат вдоль главной аллеи и вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Для посетителей будут работать пункты проката снаряжения и заточки коньков, камеры хранения и многое другое. В зоне отдыха разместят кафе. Там можно будет подкрепиться горячими блинами, вафлями, калачами, а еще согреться сбитнем, сибирским чаем и прочими напитками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоЕкатерина Кузнеченкова

