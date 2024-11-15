Музеи получат 600 найденных на Тверской улице артефактов XIV–XVIII веков

Археологи передадут 600 артефактов, найденных на Тверской улице, в музеи. Специалисты работали на глубине от трех до семи метров и обнаружили предметы разных временных периодов – от XV до XVIII века.

Историк-архивист, москвовед Никита Брусиловский рассказал, что Тверская улица всегда была важным направлением из Москвы в Тверь, один из ключевых торговых городов русского царства. В XVIII веке ее значение возросло еще больше, когда появился Санкт-Петербург и туда была перенесена столица. Дорога стала государственной между двумя столицами.

Археологи также нашли изразцы с отпечатками пальцев гончаров, которые забывали загладить их. Законодательство дает археологам три года на обработку коллекций, чтобы провести научную классификацию и составить полевые описи перед передачей артефактов в музеи.

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