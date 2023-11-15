Более 800 крыш домов отремонтировали в Москве в 2023 году

В 2023 году в Москве отремонтировали больше 800 кровель домов, в их числе – больше 500 плоских крыш и около 200 скатных. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Он отметил, что плоскую кровлю нужно было успеть капитально отремонтировать до холодов, пока в столице стоят плюсовые температуры. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работе применяли исключительно современные отечественные материалы.

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