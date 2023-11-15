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15 ноября, 07:15

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Освещение появится на трассе М-11 от аэропорта Шереметьево до Солнечногорска

Освещение появится на трассе М-11 от аэропорта Шереметьево до Солнечногорска

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На трассе М-11 от Шереметьево до Солнечногорска появится освещение. Ранее подсветка была только на участке МКАД – Шереметьево, что вызывало неудобства у водителей.

Как сообщили в Северо-Западной концессионной компании, которая занималась строительством трассы, на данный момент идет установка 500 опор освещения. Полностью завершить работы планируется к 2026 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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