15 ноября, 07:15Город
Освещение появится на трассе М-11 от аэропорта Шереметьево до Солнечногорска
На трассе М-11 от Шереметьево до Солнечногорска появится освещение. Ранее подсветка была только на участке МКАД – Шереметьево, что вызывало неудобства у водителей.
Как сообщили в Северо-Западной концессионной компании, которая занималась строительством трассы, на данный момент идет установка 500 опор освещения. Полностью завершить работы планируется к 2026 году.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.