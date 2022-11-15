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15 ноября, 21:15

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В Москве завершился сезон велопроката и аренды электросамокатов

В Москве завершился сезон велопроката и аренды электросамокатов

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В Москве завершился сезон велопроката и аренды электросамокатов. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Так, пользователи электросамокатов совершили более 26 миллионов поездок. Это в три раза больше, чем в 2021 году. На такой рост повлияло увеличение арендного парка и открытие новых точек городского проката. Сейчас все велосипеды и самокаты перевозят в сервисные центры, чтобы подготовить к следующему году.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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