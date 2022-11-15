Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

15 ноября, 17:30

Происшествия

Новости часа: в Москве проводят первую в этом сезоне противогололедную обработку

Новости часа: в Москве проводят первую в этом сезоне противогололедную обработку

Москвичей предупредили о загруженности дорог вечером 15 ноября

Поле с подогревом появилось в спорткомплексе "Авангард" на востоке Москвы

Дептранс Москвы предупредил о вечернем трафике 15 ноября

Новости часа: противогололедная обработка дорог и тротуаров началась в Москве

Столичные дороги и тротуары начали обрабатывать от гололедицы

Строительство кластера "Ломоносов" в МГУ завершат в декабре 2022 года

Новые школьные корпуса открыли на Смольной улице и в Малом Песчаном переулке

В Москве температуру батарей в квартирах повысили из-за похолодания

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве проводят первую в этом сезоне сплошную противогололедную обработку. Об этом сообщили столичные власти.

Движение машин по новой трассе от Москвы до Владимира откроют во второй половине декабря. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В Севастополе задержали местного жителя, который готовил теракт на складе с топливом. Его задержали сотрудники ФСБ.

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