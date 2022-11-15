15 ноября, 17:30Происшествия
Новости часа: в Москве проводят первую в этом сезоне противогололедную обработку
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве проводят первую в этом сезоне сплошную противогололедную обработку. Об этом сообщили столичные власти.
Движение машин по новой трассе от Москвы до Владимира откроют во второй половине декабря. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В Севастополе задержали местного жителя, который готовил теракт на складе с топливом. Его задержали сотрудники ФСБ.