Новости часа: в Москве проводят первую в этом сезоне противогололедную обработку

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве проводят первую в этом сезоне сплошную противогололедную обработку. Об этом сообщили столичные власти.

Движение машин по новой трассе от Москвы до Владимира откроют во второй половине декабря. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В Севастополе задержали местного жителя, который готовил теракт на складе с топливом. Его задержали сотрудники ФСБ.