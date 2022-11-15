Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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В Москве температуру батарей в квартирах повысили из-за похолодания

В Москве температуру батарей в квартирах повысили из-за похолодания

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В Москве скорректировали работу системы отопления из-за предстоящего похолодания. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Отрицательные температурные значения в городе уже устойчивые. Задание поменять температуру и объем теплоносителя специалистам выдают заранее, на основании краткосрочного прогноза. Корректировка происходит в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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