В столице стартовал Московский фестиваль "Профессия – журналист"

В столице в Центральном Доме кинематографистов стартовал Московский фестиваль "Профессия – журналист".

На конкурс поступило почти 120 заявок из разных городов России: Казани,Белгорода, Хабаровска, Омска и многих других. В итоге были отобраны 33 работы – это документальные фильмы, телепрограммы, сюжеты и репортажи. Все они связаны с работой журналистов.

Фестиваль завершится 20 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.