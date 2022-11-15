Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого снегопада, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Осадки ожидаются во второй половине дня во вторник, 15 ноября.

Согласно данным синоптиков, снег ожидается и 16 ноября, его прирост может составить до 5 сантиметров. С 15:00 коммунальная техника начнет проводить сплошную противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворовых территорий.

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