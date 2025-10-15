Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 22:45

Город

Скульптуры на станции метро "Площадь Революции" в Москве отреставрируют до 2028 года

Скульптуры на станции метро "Площадь Революции" в Москве отреставрируют до 2028 года

Сразу несколько ДТП произошло в разных районах Москвы

"Утро": температура воздуха в Москве составит 5 градусов 15 октября

Обновленная выставка "Жили-были: Царство русской сказки" началась на "Винзаводе"

Автомобилистам в Москве советуют быть внимательнее из-за дождя и снега

"Новости дня": реконструкция ключевых дорог стартует в рамках бывшей промзоны Калошино

"Московский патруль": правоохранители задержали кубинцев за распространение наркотиков

"Московский патруль": сотрудники Росгвардии спасли водителя в дорожном конфликте

"Московский патруль": более 22 тысяч автомобилей отправили на спецстоянки в 2025 году

"Московский патруль": пассажир автобуса распылил перцовый баллончика в сторону контролеров

Скульптуры на станции метро "Площадь Революции" в Москве отреставрируют до 2028 года из-за сильного износа, вызванного постоянными прикосновениями пассажиров. Особенно пострадала бронзовая овчарка, нос которой почти стерся из-за традиции тереть его "на удачу".

На станции расположено 76 скульптур работы Матвея Манизера, и, по оценкам специалистов, каждый третий прохожий касается фигур, нанося им ущерб.

Искусствовед Юлия Шапченко предложила защитить скульптуры специальным напылением, как это делают в Санкт-Петербурге. Департамент транспорта подтвердил, что работы по реставрации уже запланированы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтранспортметровидеоЕлена ПоляницаАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика