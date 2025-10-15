Скульптуры на станции метро "Площадь Революции" в Москве отреставрируют до 2028 года из-за сильного износа, вызванного постоянными прикосновениями пассажиров. Особенно пострадала бронзовая овчарка, нос которой почти стерся из-за традиции тереть его "на удачу".

На станции расположено 76 скульптур работы Матвея Манизера, и, по оценкам специалистов, каждый третий прохожий касается фигур, нанося им ущерб.

Искусствовед Юлия Шапченко предложила защитить скульптуры специальным напылением, как это делают в Санкт-Петербурге. Департамент транспорта подтвердил, что работы по реставрации уже запланированы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.